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Маричев возглавил женскую команду волейбольного клуба «Енисей»

Маричев возглавил женскую команду волейбольного клуба «Енисей»
Волейбол / Суперлига женщины

6 февраля женской волейбольной команде красноярского клуба «Енисей» был представлен новый главный тренер Юрий Маричев, сообщает пресс-служба «Енисея».

Накануне специалист покинул саратовский «Протон», который возглавлял с октября 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата России саратовский клуб проиграл все 15 матчей.

В сезоне-2009/10 Маричев тренировал волейболисток краснодарского «Динамо», которых привёл к бронзе чемпионата России. Три года (2013–2016) Маричев возглавлял женскую сборную России, которая при нём дважды выиграла чемпионат Европы (2013, 2015). После поражения в четвертьфинале Олимпиады тренер был отправлен в отставку. Он работал также с мужской командой московского «Динамо» и выиграл Кубок ЕКВ в сезоне-2014/15.

Маричев покинул пост главного тренера «Протона-Саратов»
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