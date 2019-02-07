«Вакифбанк», «Фенербахче» и «Конельяно» победили в 4-м туре Лиги чемпионов

6 февраля состоялись пять матчей четвёртого тура группового этапа женской Лиги чемпионов. В группе A турецкий «Вакифбанк» победил болгарскую «Марицу» со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:19), а французский «Безье» проиграл немецкому «Штутгарту» — 0:3 (19:25, 20:25, 16:25). В турнирной таблице лидирует «Вакифбанк» (4 победы), на втором месте — «Штутгарт» (3), на третьем — «Безье» (1), на четвёртом — «Марица» (0).

В группе D итальянский «Конельяно» одолел немецкий «Шверин» со счётом 3:2 (23:25, 24:26, 25:19, 25:19, 15:7). Для хозяев это третья победа на групповом этапе. Гости потерпели третье поражение. В группе лидирует итальянский «Скандиччи» (3 победы), «Конельяно» — второй, «Шверин» — третий, польский «ЛКС Лодзь» — четвёртый (1 победа).

В квартете E московское «Динамо» оказалось сильнее румынского «Бухареста» — 3:1 (25:18, 25:20, 14:25, 25:15), а польский «Хемик» проиграл турецкому «Фенербахче» — 0:3 (24:26, 20:25, 15:25). В турнирной таблице лидирует «Фенербахче» (4 победы), на втором месте — «Динамо» (3), на третьем — «Бухарест» (1), на четвёртом — «Хемик» (0).