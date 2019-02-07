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Брянский: думаю, московское «Динамо» само создало себе сложности

Брянский: думаю, московское «Динамо» само создало себе сложности
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу в матче 18-го тура российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:1 (25:16, 25:23, 17:25, 25:19).

«Я думаю, что сложности создали мы себе сами. В какой-то момент потеряли мотивацию и ждали, пока соперник сам всё отдаст. Ну и плюс ротация состава, которую я проводил. У нас серия сейчас длинная и мало тренировочного времени совместного, поэтому приходится в какие-то моменты в ущерб результату проводить замены. Порой совсем не обязательные. Это сказалось в потере игрового ритма. Но это не снимает с нас ответственности за проигранный второй сет.

В первую очередь нужно отдать должное сопернику. Команда ищет свою игру, старается, упирается. «Самотлор» — цепкая, хорошая команда.

Большие потрясения не проходят быстро, тем более в середине сезона. Они проходят в работе. Периодически, конечно, лихорадит в какие-то моменты. Но теперь мы стараемся дать результат», — цитирует Брянского официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 7-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е.

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