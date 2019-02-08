«Минчанка» проиграла «Новаре» в четвёртом туре Лиги чемпионов

Итальянская «Новара» в заключительном матче четвёртого тура группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке разгромила белорусскую «Минчанку» со счётом 3:0 (25:16, 25:13, 25:19). Для хозяек это четвёртая победа кряду. Коллектив из столицы Беларуси потерпел четвёртое поражение.



«Новара» лидирует в турнирной таблице, на втором месте — польский «Будовляни Лодзь» (3 победы), на третьем — французский клуб «Канны» (1), на четвёртом — «Минчанка».



В пятом туре 19 февраля «Будовляни Лодзь» примет «Новару», а 21-го «Минчанка» сразится с ЖВК «Канны».



В плей-офф Лиги чемпионов выйдут победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.



Действующим победителем турнира является турецкий «Вакифбанк».

«Вакифбанк», «Фенербахче» и «Конельяно» победили в 4-м туре Лиги чемпионов