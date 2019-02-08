Камехо: знали, что если нейтрализуем Полетаева, «Кузбассу» будет тяжело выиграть

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Ореол Камехо прокомментировал победу в матче 18-го тура российской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 3:0 (25:22, 31:29, 25:20).

«Удалось выиграть, в первую очередь — за счёт налаженного взаимодействия между связующими и атакующими игроками, это важнейший для нас аспект. Во-вторых, не за горами стадия плей-офф – и мы стараемся проводить каждый поединок максимально продуктивно. Хочу сказать, что, несмотря на сухую победу, матч сложился непросто. Но все были готовы к этому, ведь «Кузбасс» всегда во встречах с нами показывает очень достойную игру. К счастью, «Зениту» удалось ей противостоять.



Полетаев – лицо своей команды. Мы понимали, что, если нам удастся его нейтрализовать, кемеровчанам будет очень сложно добиться победы.



Сейчас нам удалось подняться на третье место в турнирной таблице. Но при этом самое важное для нас на этом этапе – быть собой, показывать свою игру. В таком случае я вообще не вижу проблем в том, чтобы продолжать справляться с соперниками и продлевать нашу победную серию», — цитирует Камехо официальный сайт «Зенита».

Завтра, 9 февраля, «Зенит» на выезде сыграет с белгородским «Белогорьем».