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Горбатков: нужно было просто держать удар, и «Нова» его выдержала

Горбатков: нужно было просто держать удар, и «Нова» его выдержала
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Новы» Александр Горбатков прокомментировал победу в выездном матче 19-го тура чемпионата России по волейболу с «Динамо-ЛО» (3:2).

«Мы знали, что этот соперник нам по силам. Нужно было просто держать удар, и мы его выдержали. Игра равная, счёт равный – 2:2 по партиям. В конце уже не то, что лотерея – здесь кто дрогнет, кто нет. Мы продержались!

Не буду никого выделять, все игроки молодцы, и основа и те, кто вышел на замену – все отыграли очень чётко. С равными соперниками играть значительно тяжелее. До этого мы сыграли две встречи, в которых должны были одерживать победу. Я так считаю: нас не обыграли, а мы сами отдали победу «Енисею» и «Газпрому-Югре». А сегодня мы выстояли, всей командой», — приводит слова Горбаткова пресс-служба «Динамо-ЛО».

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