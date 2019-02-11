Пясковский: борьба была только в третьей партии

Главный тренер команды «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) Валерий Пясковский прокомментировал поражение в выездном матче 19-го тура чемпионата России по волейболу с «Газпромом-Югрой» (0:3).

«Борьба была только в третьей партии. В первых двух плохо сыграли: у соперника была хорошая подача, и они, в свою очередь, справились с нашей подачей. Как обычно, Крсмарович большой объём работы выполнил, мы с ним немножко не разобрались. Что касается упущенной третьей партии – это волейбол, нашу тактику разгадали, заблокировали ключевые мячи. Поэтому 0:3», — приводит слова Пясковского пресс-служба команды «Газпром-Югра».

«Газпром-Югра» с семью победами в 19 матчах занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Югра-Самотлор» потерпела 16-е поражение и располагается на 13-й позиции.