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«Кузбасс» расстался со связующим Лукьяненко

«Кузбасс» расстался со связующим Лукьяненко
Волейбол / Суперлига мужчины

Волейбольный клуб «Кузбасс» проинформировал о расторжении контракта со связующим Иваном Лукьяненко по обоюдному согласию сторон.

«Кузбасс» благодарит Ивана за проделанную работу, профессионализм и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере!

Место Ивана Лукьяненко в составе команды Суперлиги занял связующий молодёжной команды «Кузбасс-2» Егор Кречетов, который летом 2018 года в составе сборной России U20 стал чемпионом Европы. Кроме того в начале сезона Кречетов помогал «Кузбассу» на предварительных этапах Кубка России—2018, он заменял травмированного на тот момент Игоря Кобзаря», — говорится на официальном сайте кемеровского клуба.

После 19 туров «Кузбасс» (45) занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги.

«Кузбасс» в трёх партиях выиграл у московского «Динамо» в ЧР по волейболу
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