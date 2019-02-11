«Кузбасс» расстался со связующим Лукьяненко

Волейбольный клуб «Кузбасс» проинформировал о расторжении контракта со связующим Иваном Лукьяненко по обоюдному согласию сторон.

«Кузбасс» благодарит Ивана за проделанную работу, профессионализм и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере!

Место Ивана Лукьяненко в составе команды Суперлиги занял связующий молодёжной команды «Кузбасс-2» Егор Кречетов, который летом 2018 года в составе сборной России U20 стал чемпионом Европы. Кроме того в начале сезона Кречетов помогал «Кузбассу» на предварительных этапах Кубка России—2018, он заменял травмированного на тот момент Игоря Кобзаря», — говорится на официальном сайте кемеровского клуба.

После 19 туров «Кузбасс» (45) занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги.