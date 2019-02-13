Грозер: игра с «Шомоном» будет решающей

Диагональный санкт-петербургского «Зенита» Георг Грозер поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Шомоном». Встреча состоится во Франции сегодня, 13 февраля.

«Это будет непростая игра. Дома мы победили лишь на тай-брейке, „Шомон“ отлично боролся. Та игра была очень сложной для нас. Предстоящая также получится нелёгкой.

Нам важно выиграть и гарантировать себе первое место в группе в преддверии встречи с «Фридрихсхафеном». Игра с «Шомоном» будет решающей, потому что после четырёх матчей наши команды — лучшие в группе. Победитель предстоящего матча, вероятно, займёт первое место", — цитирует Грозера официальный сайт ЕКВ.

«Зенит» занимает первое место в группе, «Шомон» — второе.

Волейболист «Шомона»: питерскому «Зениту» не нравится стиль нашей игры