Менеджер «Перуджи»: новичков «Динамо» мы знаем не так хорошо

Менеджер итальянской «Перуджи» Стефано Речине поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в столице России сегодня, 13 февраля.

«Мы ожидаем непростого матча. Наша цель — сохранять концентрацию и победить. Нам будет нелегко, потому что „Динамо“ — отличная команда. С начала сезона у них появилось несколько новых игроков. Их новичков мы знаем не так хорошо. Но постараемся сыграть как можно лучше.

«Перуджа» только выиграла Кубок Италии, и после такого результата нелегко будет сохранить концентрацию, но мы стремимся занять первое место в группе и хотим доказать, что заслуживаем этого. У некоторых игроков команды есть небольшие травмы и другие проблемы, но в целом всё нормально», — цитирует Речине официальный сайт ЕКВ.

В турнирной таблице «Перуджа» занимает первое место, «Динамо» — второе.