Хтей: поздравляю игроков «Белогорья» с тем, что смогли собраться на экстра-сет

Спортивный директор белгородского «Белогорья» Тарас Хтей прокомментировал выход в полуфинал Кубка вызова. В первом матче 1/4 финала «Белогорье» победило португальскую «Бенфику» со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 29:27). В ответной встрече, состоявшейся накануне, «Бенфика» смогла выиграть со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

Судьба путёвки в полуфинал решалась в «золотом» сете. Подопечные Слободана Ковача оказались сильнее со счётом 15:12.

«Бенфика» – хорошая, сбалансированная команда с опытными игроками, которые выступали за национальные команды: Тео, который за Бразилию играл, создавал нам большие проблемы. Длительный перелёт и разница в погоде, конечно, сыграли свою роль. Поздравляю ребят с тем, что они смогли собраться и настроиться на экстра-сет. Рады тому, что прошли: у нас сейчас сложный календарь, но команда молодая, должна восстановиться к принципиальному матчу с «Динамо», силы у ребят есть», — цитирует Хтея «БелПресса».

«Белогорье» лишь в «золотом» сете завоевало путёвку в полуфинал Кубка вызова