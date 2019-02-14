Алекно: не рассматриваю возвращение в сборную России

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно сообщил, что не рассматривает вариант возвращения на пост главного тренера сборной России.



Сегодня по итогам заседания президиума Всероссийской федерации волейбола стало известно об уходе с поста главного тренера сборной России Сергея Шляпникова.



«Возвращение в сборную не рассматриваю, потому что со мной никто по этому поводу не разговаривал. Насколько знаю, уже есть список кандидатов, обо мне там речи не идёт.



Смена поста Шляпникова — это сугубо решение федерации, на заседании которой я не присутствовал. Это ни в коем случае не снятие с должности, на него была повешена организация чемпионата, понятно, что сложно совмещать это с постом главного тренера сборной. Я не был удивлён смещением с поста на такую должность, впрочем, как и не был бы удивлён, если бы его оставили, человек отработал и имеет за собой титул чемпиона мира, который до него особо никто не выигрывал», — цитирует Алекно ТАСС.

ВФВ рассмотрит кандидатуру Алекно на пост главного тренера сборной России