Шляпников: в примерный список кандидатов в сборную России вошли около 40 игроков

Бывший главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников сообщил, что в предварительный состав команды на 2019 года вошли около 40 человек. Накануне стало известно, что Шляпников покинул пост наставника команды. Он возглавит долгосрочную программу подготовки сборной к чемпионату мира 2022 года в России.



«Мы уже собирались с Александром Михайловичем Ярёменко, составили примерный список игроков. В него вошли около 40 кандидатов, которых мы будем вести. Если им нужна будет какая-то помощь, она будет оказываться. Список большой, но я считаю, что он таким и должен быть, так как соревнований у нас будет достаточно много.

Мы уже начали делать определенную работу, программа связана со стратегией развития вида спорта на долгие годы и не будет включать в себя этап до чемпионата мира. В этом плане у нас есть хороший пример в виде футбола", — цитирует Шляпникова ТАСС.

До 1 марта будут сформированы списки кандидатов на должность главного тренера команды.