Брянский: в матче с «Белогорьем» у «Динамо» получилось многое

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по волейболу с «Белогорьем» (3:1).

«Сегодня у нас получилось многое. Сработал блок. Это помогло нам набрать огромное количество очков. Дмитрий Щербинин поставил 13 блоков. Да и по команде был очень приличный результат в этом элементе. Как следствие, работала защита. Всегда есть над чем работать. В первую очередь нужно убрать мелкий брак.

На площадке играют две команды. Если одна выигрывает, значит, у другой что-то не получается. Блок-защита в этом случае является важной составляющей, потому что не позволяет команде соперника набирать очки с нападения. У нас сегодня так и получилось», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.