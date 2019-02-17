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Воронков: «Локомотив» контролировал счёт, но при этом допускал много брака

Воронков: «Локомотив» контролировал счёт, но при этом допускал много брака
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининградская область) Андрей Воронков подчеркнул, что его подопечные допустили много ошибок в матче 17-го тура Суперлиги с «Сахалином». «Железнодорожники» на своей площадке победили со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

«У нас была задача держать концентрацию на протяжении всей игры. Но сделать это было непросто. Потому и вторая половина первого сета получилась немного скомканной. Да и во второй, в третьей партии были сложности. Да, мы счёт контролировали, но при этом допускали достаточно много брака. Впрочем, и «Сахалин» провёл хороший матч, что неудивительно: команда ведёт борьбу за место в восьмёрке и вышла на игру с боевым настроем. Они могут и больше, но мы соперникам этого не позволили», — цитирует Воронкова официальный сайт «Локомотива».

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