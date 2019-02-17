Пясковский: у «Кузбасса» наиграны взаимосвязи, они очень стабильно выступают

Главный тренер «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский подвёл итоги матча 20-го тура мужской волейбольной Суперлиги, в котором команда из Нижневартовска на своей площадке проиграла «Кузбассу» со счётом 1:3 (22:25, 16:25, 25:21, 13:25).

«Очень ровная, слаженная команда «Кузбасс». Видно, что наиграны взаимосвязи, и они очень стабильно играют. У нас есть элементы, в которых мы от игры к игре добавляем. Но над одним работаем, другое упускаем. Тем не менее мы всё равно в процессе, есть плюсы и минусы. За четвёртую партию нам зацепиться шансов не дали. Полетаев отлично подавал, и Подлесных нас выбил с приёма.

За счёт чего удалось переломить ход игры в третьем сете? Несколько спасённых мячей в защите, несколько на блоке. Неписаный закон волейбола — защита выигрывает титулы. Так и у нас получилось, что в защите мы достали мячи, и этими моментами воспользовались", — приводит слова Пясковского официальный сайт ВФВ.