Кашин: у «Ленинградки» нет замены, даже пять здоровых игроков не можем найти

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение команды от краснодарского «Динамо» со счётом 2:3 (25:20, 19:25, 25:19, 10:25, 11:15) в 17-м туре женской волейбольной Суперлиги.

«Что получилось? Хорошо отпринимали. У нас нет замены, нет игроков. К сожалению, Петрова выпала с пневмонией, она сегодня не могла играть. Если на Челябинск этого состава достаточно, то на Краснодар — нет. Соне Кузнецовой никаких претензий предъявлять нельзя — игрок молодой. Да, она хорошо сыграла четыре игры. Последние матчи не показывает того, что умеет. Но это нормально в её возрасте. А почему игрок опытный, который имеет различные звания, не показывает ничего уже весь сезон — это другой вопрос. Проблема не в этом. Хочется играть основным составом. В данном случае виноват я — была допущена большая ошибка при комплектации штаба. Сейчас в команде даже пять здоровых людей не можем найти. У нас сегодня на площадке были два человека, которые не смогут играть в ближайших трёх матчах. Сейчас в команде такая ситуация.

В четвёртой партии провалили начало. Понятно, по такой игре восемь очков с Краснодаром мы не отыграем. Я посадил основной состав, чтобы они отдохнули и могли сыграть в пятой партии. Да, мы могли проиграть не 25:10, а 25:20 — легче от этого бы не было", — приводит слова Кашина официальный сайт ВФВ.