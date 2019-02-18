Ушаков: в половине команд ЧР иностранные пасующие. Это амплуа у нас отстаёт

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал победу в матче 17-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 3:2 (20:25, 25:19, 19:25, 25:10, 15:11).



«Была очень нервная и моментами красивая игра. Мы прекрасно понимали, что соперник будет на нас настраиваться. Им надо брать очки, они хотят попасть в восьмёрку. Нам настроиться, по всей видимости, не получилось. Колоссальное количество ошибок не позволило играть нам так, как мы хотели.



Скажем так, половина команд Суперлиги укомплектована иностранными пасующими. Здесь даже нечего говорить. Это амплуа отстаёт. И очень сильно», — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место, «Ленинградка» — девятое.