Бережко: думаю, что могли выиграть у «Белогорья» 3:0

Капитан московского «Динамо» Юрий Бережко прокомментировал победу в матче 20-го тура российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:22).

«Думаю, что могли выиграть 3:0. В первой партии отпустили соперника, не справившись с подачей. Но потом нашли свою игру — заиграли коллективно и дружно. Выиграли с хорошим для нас результатом. Выиграли на блоке — мы сейчас целенаправленно работаем над этим элементом. Мы показали хорошую работу. Все молодцы», — приводит слова Бережко официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице столичный коллектив располагается на седьмом месте, «Белогорье» — на пятом. Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.