Сиденко: первый сет сами проиграли, второй, если честно, даже не помню

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко и доигровщик команды Ян Ерещенко прокомментировали поражение в матче 20-го тура российской Суперлиги с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 2:3 (24:26, 19:25, 25:14, 25:20, 13:15).

«Игра получилась нервной, в очередной раз. Первый сет сами проиграли, второй, если честно, даже не помню. Потом проявили характер, догнали, а пятая партия – лотерея. Ленобласти повезло больше.

Ерещенко молодец, хорошо вышел, помог. Навскидку, добавил в общей игре – в защите, на подаче. Вышел хорошо, но команда проиграла. Ещё ничего не потеряно, двигаемся дальше, живём», — цитирует Сиденко официальный сайт ВФВ.



«Пятая партия – это больше удача, она повернулась к сопернику. Я считаю, что только здесь было преимущество. Мы хорошо играли, вытащили с 0:2 матч. Трудно сейчас сказать, чего не хватило. Дебют я оцениваю по конечному итогу. Проиграли 2:3. Получилось не очень», — сказал Ерещенко.