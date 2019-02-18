Травица: горжусь каждым игроком «Енисея»

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал победу в матче 20-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:20).



«Во-первых, это очень, очень, очень важные очки. Во-вторых, хорошо сыграли. До этого много раз играли хорошо, но проигрывали, а теперь и сыграли хорошо, и выиграли. Очень доволен игроками, что они смогли выиграть важный матч и заработать три важных очка. Горжусь каждым из них», — приводит слова Травицы официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Газпром-Югра» занимает девятое место, «Енисей» — 11-е. 20 февраля в 21-м туре «Газпром-Югра» сыграет с «Ярославичем» (Ярославль), а «Енисей» встретится с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).