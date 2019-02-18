Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Климкин: в матче с «Факелом» кто лучше подавал, тот и выигрывал партию

Климкин: в матче с «Факелом» кто лучше подавал, тот и выигрывал партию
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин и доигровщик команды Ореол Камехо прокомментировали победу в матче с новоуренгойским «Факелом» в 20-м туре Суперлиги со счётом 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19).

«Благодарю за победу и наших игроков, и болельщиков, которые оказали команде серьёзную поддержку. В этом матче очень многое решила подача. Кто лучше подавал в конкретном сете – тот и выигрывал партию. Конечно, наша цель – занять как можно более высокое место по итогам «регулярки». Но всё равно – самые главные матчи будут в плей-офф», — цитирует Климкина официальный сайт ВФВ.

«У меня были определённые проблемы с простудой. Но сейчас чувствую себя лучше. Самое важное – мы сыграли как единая команда и заслуженно победили», — сказал Камехо.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, «Факел» — четвёртое.

Питерский «Зенит» нанёс поражение «Факелу» в ЧР по волейболу
Климкин — о возможности возглавить сборную России: всегда готов помочь
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент