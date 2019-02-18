Климкин: в матче с «Факелом» кто лучше подавал, тот и выигрывал партию

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин и доигровщик команды Ореол Камехо прокомментировали победу в матче с новоуренгойским «Факелом» в 20-м туре Суперлиги со счётом 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19).

«Благодарю за победу и наших игроков, и болельщиков, которые оказали команде серьёзную поддержку. В этом матче очень многое решила подача. Кто лучше подавал в конкретном сете – тот и выигрывал партию. Конечно, наша цель – занять как можно более высокое место по итогам «регулярки». Но всё равно – самые главные матчи будут в плей-офф», — цитирует Климкина официальный сайт ВФВ.

«У меня были определённые проблемы с простудой. Но сейчас чувствую себя лучше. Самое важное – мы сыграли как единая команда и заслуженно победили», — сказал Камехо.



В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, «Факел» — четвёртое.

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