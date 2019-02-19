Бернарди вошёл в число кандидатов на пост главного тренера сборной России

Главный тренер итальянской «Перуджи» Лоренцо Бернарди вошёл в число кандидатов на пост наставника мужской сборной России, сообщает «Спорт Бизнес Online». Ранее появилась информация о том, что в шорт-лист претендентов также входят сербский тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач и финский специалист Туомас Саммельвуо, возглавляющий кемеровский «Кузбасс».

На минувшей неделе Сергей Шляпников покинул пост главного тренера сборной России и стал руководителем программы подготовки национальной команды к домашнему чемпионату мира 2022 года.



Бернарди работает с «Перуджей» с 2016 года. В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также завоевала бронзу Лиги чемпионов.



Ранее Бернарди возглавлял итальянскую «Падову», польский «Ястшембский Венгель» и турецкий «Халкбанк».