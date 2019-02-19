Питерский «Зенит» по итогам матча с «Факелом» оштрафован на 200 тыс. рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» за нарушение «Положения о чемпионате России 2019 года по волейболу». Клуб нарушил п. 2.12 и оштрафован на 200 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что на матче «Зенита» с новоуренгойским «Факелом» не работала система видеоповторов. Спорные эпизоды в четвёртой партии повлияли на ход игры.

Подопечные Александра Климкина в 20-м туре Суперлиги одолели «Факел» со счётом 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19). В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, «Факел» — четвёртое.

Директорат ВФВ за отсутствие возможности видеопросмотров в матчах 20-го тура чемпионата страны также оштрафовал на 200 тыс. рублей «Ярославич» и «Югру-Самотлор».