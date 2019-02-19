Куркаев: проблема в том, что мы много думаем. Пока думаем, нам забивают

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал поражение в матче 20-го тура российской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 20:25).



«В каких-то моментах не забили свои простые мячи, и, конечно, с такой командой, как «Зенит», это обязательно сказывается, они не прощают. Первый сет был плотный, и казалось, что и дальше будет такая борьба, но мы моментами проваливались и долго из них вылазили. Это проблема нашей команды – мы много думаем. Пока думаем, нам забивают ещё.

Был момент, когда Казань начала много ошибаться, но мы не смогли перехватить инициативу. Впереди большая и важная серия игр с лидерами чемпионата. В этих матчах нужно будет выгребать мяч с пола, чтобы выигрывать», — цитирует Куркаева официальный сайт «Локомотива».

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, «Локомотив» — шестое.