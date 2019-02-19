П. Тетюхин: хотел бы поиграть в Италии и Польше

Доигровщик белгородского «Белогорья» Павел Тетюхин, являющийся сыном легендарного волейболиста Сергея Тетюхина, прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» в 20-м туре Суперлиги со счётом 1:3 (27:25, 19:25, 21:25, 22:25) и оценил возможность выступления за границей.

«Результатом вряд ли доволен, потому что это поражение в принципиальном для нас матче. У нас многое не получилось. У «Динамо» полетела хорошая подача, и в приёме они справились, и в защите хорошо сыграли, сыграли на блоке. Мы где-то недотянули, видимо.

Поиграть за границей? Пока я бы хотел остаться в Белгороде, потому что меня всё здесь устраивает. Это город, в котором я вырос и мечтал играть всю жизнь. А если представится такая возможность, то, конечно, это интересно, это опыт и жизненный, и игровой. В какой стране? Я не знаю, ещё тяжело выбирать. Но если из стран, то, наверное, Италия и Польша, которые также считаются сильными», — цитирует Тетюхина Volleyball Fans.