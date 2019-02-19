Кузнецов: «Урал» преобразился с приходом Сиденко

Блокирующий «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Леонид Кузнецов прокомментировал победу в матче 20-го тура российской Суперлиги с уфимским «Уралом» со счётом 3:2 (26:24, 25:19, 14:25, 20:25, 15:13).



«Поздравляю всех с красивой игрой. В последний момент весы склонились в нашу сторону, побеждает сильнейший. Я думаю, что мы были сильнее. Команде надо отдать должное, она преобразилась с приходом нового главного тренера. Рисунок более интересный стал, что радует глаз, смотря на команду, за которую я провёл очень много лет. Хочу пожелать ей удачи, судьба нас ещё сведёт, всё может быть», — приводит слова Кузнецова официальный сайт «Урала».

Новым главным тренером уфимской команды стал Константин Сиденко. В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место, «Динамо-ЛО» — 12-е.