Тренер «Югры-Самотлор»: это не экспериментальный состав, а вынужденный

Главный тренер «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский после поражения от «Белогорья» со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 18:25) в матче 21-го тура мужской волейбольной Суперлиги пожаловался на кадровые проблемы в команде.

«Это не экспериментальный состав, а вынужденный. У нас череда травм, поэтому приходится играть тем составом, который в данный момент готов выходить на площадку.

Почему не сумели навязать сопернику борьбу? Здесь, я считаю, обвинять игроков неправильно. Максим Новогородов меньше игровой практики получал в последнее время. Но он сегодня вышел на замену удачно. Рассчитывали на сочетание доигровщиков Костыленко — Петров, но травма Костыленко в первой партии заставила поменять весь рисунок игры", — цитирует Пясковского официальный сайт «Югры-Самотлор».