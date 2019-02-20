Сподобец: травма Костыленко выбила «Югру-Самотлор» из колеи

Диагональный нижневартовской «Югры-Самотлор» Илья Сподобец прокомментировал поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 18:25).



«С первых мячей игра не задалась. Стержня не хватило внутри себя. Не смогли себя завести, и не получилось вообще ничего. Вчера у Димы Леонтьева травма случилась, кто остался в строю, те и готовились.



Травма Костыленко, конечно, выбила команду из колеи. Неожиданно очень. Неприятная травма. Да ещё и в начале первой партии.



Матч против родной команды? У меня вообще такое в первый раз. Волнение было перед игрой. Хотелось намного лучше сыграть, но, наверное, из-за слишком сильного желания всё вышло как-то скомканно», — цитирует Сподобца официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Югра-Самотлор» занимает 13-е место, «Белогорье» — 3-е.