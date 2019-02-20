Семышев: «Самотлор» не показал игры, которой славится. Но это не наши проблемы

Доигровщик белгородского «Белогорья» Антон Семышев прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).



«Нижневартовск не показал той игры, которой славится на домашней арене. Они у всех лидеров цепляли и партии, и матчи могли выиграть, но сегодня что-то у них не получилось. Но это не наши проблемы. Надо сконцентрироваться на собственной игре перед решающими поединками.



В первой партии был небольшой мандраж. Осторожничали, чтобы не навредить и спокойно войти в игру. Потом уже более раскрепощённо играли и всё получалось.



В принципе, своей игрой доволен. Но после такого длительного выезда не всегда физические кондиции позволяют играть на должном уровне. Были где-то и сбои, но мы их устранили и на хорошей ноте закончили матч», — цитирует Семышева официальный сайт «Югры-Самотлор».

В турнирной таблице «Югра-Самотлор» занимает 13-е место, «Белогорье» — 3-е.