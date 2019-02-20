Карху: в матче с казанским «Динамо» терять нам было нечего

Волейболистка финской «Хямеэнлинны» Салла Карху прокомментировала поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с казанским «Динамо» со счётом 0:3 (19:25, 18:25, 19:25).

«Казанское „Динамо“ больше атаковало с высоких мячей, но нам удавалось что-то блокировать. Мне нравятся такие матчи. Уверена, что все игроки нашей команды наслаждаются выступлением в Лиге чемпионов. Терять нам нечего, и мы можем играть, не ощущая давления», — приводит слова Карху официальный сайт Европейской конфедерации волейбола

Финская команда на групповом этапе проиграла все пять матчей и замыкает турнирную таблицу. «Динамо», одержавшее третью победу, занимает второе место.

Сегодня, 20 февраля, в этом квартете состоится матч «Уралочки-НТМК» (2 победы) с турецким «Экзачибаши» (4).