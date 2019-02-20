Юнвер: думаю, «Фенербахче» вновь победит московское «Динамо»

Волейболистка турецкого «Фенербахче» Полен Юнвер поделилась ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 5-м туре группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча состоится в Стамбуле сегодня, 20 февраля.

«Это будет очень важная игра. Мы одержали четыре победы подряд в Лиге чемпионов. В пятом туре нам будет противостоять одна из сильнейших команд в группе. Нам будет нелегко. В Москве мы победили 3:1. Думаю, в этот раз всё также будет хорошо, и мы выиграем», — приводит слова Юнвер официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Фенербахче» занимает первое место в турнирной таблице группы E (4 победы), «Динамо» — второе (3), румынский «Бухарест» — третье (1), польский «Хемик» — четвёртое (0).