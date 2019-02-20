Рабаджиева: московское «Динамо» — одна из лучших команд Европы

Волейболистка турецкого «Фенербахче» Добряна Рабаджиева поделилась ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 5-м туре группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча состоится в Стамбуле сегодня, 20 февраля.

«Конечно, это очень важная игра. Каждая игра в Лиге чемпионов важна. Мы ожидаем непростой матч, потому что московское „Динамо“ — одна из лучших команд Европы. Меня ещё не было в Стамбуле, когда „Фенербахче“ в предыдущий раз играл с „Динамо“, но тогда команда справилась отлично. Надеюсь, болельщики, как всегда, поддержат нас», — приводит слова Рабаджиевой официальный сайт ЕКВ.

«Фенербахче» занимает первое место в турнирной таблице группы E (4 победы), «Динамо» — второе (3), румынский «Бухарест» — третье (1), польский «Хемик» — четвёртое (0).