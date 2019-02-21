Тавасиев: пятый сет «Кузбассу» помогли выиграть болельщики

Блокирующий кемеровского «Кузбасса» Инал Тавасиев прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 3:2 (18:25, 21:25, 32:30, 26:24, 15:13).



«Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков с победой, спасибо большое, сегодня они были седьмым игроком на площадке. Пятую партию, можно сказать, нам помогли выиграть болельщики. По игре, в первой партии у них хорошо летела подача, ну а мы не справились с приёмом. В следующих сетах мы наладили приём, у них не так летела подача, ну и мы в нужный момент остановили их основного игрока», — приводит слова Тавасиева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.



В турнирной таблице «Кузбасс» занимает второе место, «Факел» — шестое.

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