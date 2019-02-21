Климкин: возможно, парни не ожидали, что «Нова» окажет такое сопротивление

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин и доигровщик команды Лукаш Дивиш прокомментировали победу в матче 21-го тура Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:16).

«Сегодня мы предоставили игровое время ребятам, которые в последнее время редко появлялись в стартовом составе. Возможно, парни не ожидали, что «Нова» окажет столь ожесточённое сопротивление. Команда соперников показала и характер, и мастерство, и желание зубами цепляться в каждый розыгрыш. «Нова» сейчас бьётся за место в плей-офф. И с таким волейболом, который команда из Новокуйбышевска демонстрирует в последних турах, ей в принципе по силам зацепиться за восьмёрку», — цитирует Климкина официальный сайт ВФВ.



«Сегодня был очень непростой матч, надо отдать должное соперникам. В первой партии нам не удалось показать свой лучший волейбол. Но затем смогли перехватить инициативу и уверенно довести матч до победы. Сейчас важно восстановиться и как можно лучше подготовиться к воскресному матчу с «Локомотивом». Команда из Новосибирска очень сильная. Но наша – ещё сильнее!» — сказал Дивиш.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, «Нова» — 10-е.