Вербов: очень доволен, что казанский «Зенит» сыграл новой системой

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с уфимским «Уралом» со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:18).

«Очень доволен, что сегодня сыграли новой системой, о которой мы давно думали. С нашим графиком тяжело тренироваться, но сегодня мы попробовали что-то новое. План „Б“ всегда должен быть, и рад, что ребята отнеслись к игре серьёзно. Глядя на таблицу, вызвать эмоции им сложно, а сегодня была концентрация, и было меньше ошибок, чем в последних матчах. Радует, что есть ещё один запасной вариант.

Нгапет справляется со своей задачей. В приёме играет хорошо и облегчает жизнь связующим, потому что он играет очень быстрые передачи. Он свои функции выполняет», — приводит слова Вербова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, «Урал» — девятое.