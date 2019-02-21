Ноздрин: «Ярославич» в матче с «Газпромом-Югра» подвела реализация

Главный тренер «Ярославича» (Ярославль) Андрей Ноздрин и связующий команды Дмитрий Козлов прокомментировали поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 1:3 (25:17, 19:25, 18:25, 23:25).

«Сегодня у нас получилось гораздо больше, чем в предыдущих встречах. Главной задачей на эту игру была стабилизация приёма. Мы должны были выйти на показатели в районе 50% позитивного приёма – и в первой партии показали 48, что и позволило нам её выиграть. Но, увы, нас подвела реализация: мы имеем на 10 атак больше, но не можем их реализовать: наши накаты и скидки были по большей части неэффективны. Этому есть свои объективные причины. Но всё-таки по сравнению с прошлыми играми сделан определённый шаг вперёд», — цитирует Ноздрина официальный сайт ВФВ.



«Газпром-Югра» — команда, которая держит стабильный состав уже несколько лет. Поэтому никогда нельзя догадаться, какое сочетание игроков у них станет эффективным. К примеру, мы перед туром отсмотрели несколько игр соперника: но ни в одной из них Артём Хабибулин не выходил с Йорданом Биссетом на позиции доигровщика. А сегодня этот вариант у них сработал – причём выпал именно на нас. К четвёртому сету мы приспособились к нападению Биссета, стали «цеплять» его атаки и даже полностью закрывать их блоком – но слишком поздно. Будь у соперника фора хотя бы на пару мячей меньше, шансы появились бы», — сказал Козлов.

В турнирной таблице «Газпром-Югра» занимает восьмое место, «Ярославич» — 14-е.