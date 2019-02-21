Бакун стал самым результативным игроком 21-го тура мужской Суперлиги

Диагональный новосибирского «Локомотива» Константин Бакун стал самым результативным игроком 21-го тура российской Суперлиги, набрав 31 очко в матче с московским «Динамо», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Пламена Константинова на выезде одержали победу со счётом 3:1 (35:33, 22:25, 26:24, 32:30).



Лучшим на блоке стал ещё один игрок «Локомотив» Алексей Родичев — 6 очков.



Лучше всех на подаче действовал волейболист кемеровского «Кузбасса» Виктор Полетаев. На его счету 7 эйсов в игре с новоуренгойским «Факелом».



Матчи 22-го тура российской Суперлиги пройдут 23-24 февраля. В турнирной таблице лидирует казанский «Зенит», потерпевший лишь одно поражение.

Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.