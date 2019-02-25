Сикачёв: Старцевой нужна пауза

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал победу в матче 18-го тура российской Суперлиги с «Протоном-Саратов» со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 29:27).

«В Саратове своеобразный зал, необычное освещение и очень активные и преданные болельщики. Нам тут всегда тяжело играть — площадка для «Протона» по-настоящему домашняя. Но это не оправдание, а констатация факта. Очки нашей команде в Саратове даются тяжело, нужно показать свой максимум.

Лене Новик нужно играть, чтобы прогрессировать. Хорошая связующая, мы ей довольны и всегда хотим найти для этого игрока возможность показать то, что она умеет. Старцевой нужна пауза. Мы её всегда бережём – капитан, ключевой для нас игрок. Столкновение с Дашей у них было болезненным и неприятным, риск по медицинским показателям нужно исключить.

Почему выбрали для поездки в Саратов поезд? Поезд едет по рельсам и по расписанию. Это требует больше времени, чем перелёт, зато надёжно. В Саратове зимой всегда сложная погода, аэропорт этой зимой порой закрывали на несколько дней. Мы исключили риск при переездах", — цитирует Сикачёва официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 3-е место, «Протон-Саратов» — 12-е.