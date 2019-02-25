Сивожелез: Грозер провёл выдающийся матч, спасибо ему большое

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Евгений Сивожелез и связующий новосибирского «Локомотива» Максим Шульгин поделились впечатлениями от матча их команд в 22-м туре российской Суперлиги. «Зенит» одержал победу со счётом 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:23).

«Буду откровенен – сегодня никто из присутствовавших на площадке волейболистов не продемонстрировал свой настоящий уровень. Совершали много ошибок в том числе. Но один-единственный игрок показал классный волейбол. И, к счастью, этот парень находился на нашей стороне от сетки. Георг Грозер провёл сегодня выдающийся матч, спасибо ему большое», — приводит слова Сивожелеза официальный сайт ВФВ.

«Когда играешь с такой командой, как «Зенит», ни в коем случае нельзя позволять ей ловить кураж и убегать в отрыв. А мы периодически давали возможность оппонентам набирать очки сериями. Думаю, нам не хватило в первую очередь атаки», — сказал Шульгин.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, «Локомотив» — шестое.