Старцева: сделаем всё, что в наших силах, чтобы пробиться в четвертьфинал ЛЧ

Капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева поделилась ожиданиями от матча с турецким «Экзачибаши» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Стамбуле (Турция) сегодня, 26 февраля.

«Экзачибаши» — прекрасная команда и очень сильный соперник. Но, думаю, у нас есть реальные шансы побороться за хороший результат. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Посмотрим, как всё сложится на площадке», — приводит слова Старцевой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице группы B «Экзачибаши» занимает первое место, «Динамо» — второе. Стамбульский коллектив уже гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов.