Волейболистка «Хямеэнлинны»: мы можем преподнести сюрприз в матче с «Уралочкой»

Волейболистка финской «Хямеэнлинны» Суви Кокконен поделилась ожиданиями от матча с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Финляндии сегодня, 26 февраля.

«Вновь пришло время сразиться с очень сильным соперником. В предыдущем матче с казанским „Динамо“ мы были близки к тому, чтобы выиграть сет. Теперь нам точно нужно сделать это. Когда мы играем на топ-уровне, то можем добиваться отличных результатов. После пяти матчей в Лиге чемпионов нам кажется, что мы можем демонстрировать хороший волейбол.

Конечно, каждая игра в этом турнире вызывает много эмоций, но мы стараемся расслабиться. Терять нам нечего. Мы определённо можем преподнести сюрприз", — цитирует Кокконен официальный сайт ЕКВ.



«Хямеэнлинна» занимает четвёртое место в группе, «Уралочка-НТМК» — третье.