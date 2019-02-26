Хейнен покинет пост главного тренера «Фридрихсхафена» по окончании сезона

Главный тренер немецкого «Фридрихсхафена» Витал Хейнен покинет свой пост по окончании сезона. Он решил сосредоточиться на работе с мужской сборной Польши, наставником которой также является.

«Я хочу выиграть чемпионат Германии в этом сезоне, а потом — медаль Олимпийских игр 2020 года с командой Польши. Пока же я настроен помочь волейболистам „Фридрихсхафена“ бороться в каждом матче и получать удовольствие от игры. Мы мечтаем стать чемпионами.

По окончании сезона я не буду работать на клубном уровне, а сосредоточусь на сборной Польши. Мне потребуется вся моя энергия", — приводит слова Хейнена официальный сайт ЕКВ.

Сборная Польши под руководством Хейнена стала чемпионом мира 2018 года. В финале действующие чемпионы обыграли бразильцев со счётом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23).