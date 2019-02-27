Стали известны все участники плей-офф женской Лиги чемпионов

Вчера, 26 февраля, завершился групповой этап женской Лиги чемпионов и определись все участники плей-офф.

Лига чемпионов. Женщины. 6-й тур

Группа A

«Вакифбанк» (Турция) — «Безье» (Франция) — 3:0 (25:10, 25:18, 25:16).

«Марица» (Болгария) — «Штутгарт» (Германия) — 1:3 (24:26, 19:25, 25:22, 22:25).

Итоговое положение

1. «Вакифбанк» — 6 побед.

2. «Штутгарт» — 4.

3. «Безье» — 1 (3 очка, сеты 4-15).

4. «Марица» — 1 (3 очка, сеты 5-16).



Группа B

«Экзачибаши» (Стамбул, Турция) — «Динамо» (Казань, Россия) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).

«Хямеэнлинна» (Хямеэнлинна, Финляндия) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область, Россия) — 2:3 (25:19, 25:21, 21:25, 20:25, 5:15).

Итоговое положение

1. «Экзачибаши» — 6.

2. «Динамо» — 3 (10).

3. «Уралочка-НТМК» — 3 (8).

4. «Хямеэнлинна» — 0.



Группа C

«Новара» (Италия) — «Канны» (Франция) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:15).

«Минчанка» (Беларусь) — «Будовляни Лодзь» (Польша) — 1:3 (19:25, 19:25, 25:18, 21:25).

Итоговое положение

1. «Новара» — 6.

2. «Будовляни Лодзь» — 4.

3. «Канны» — 1 (4).

4. «Минчанка» — 1 (3).



Группа D

«Конельяно» (Италия) — «ЛКС Лодзь» (Польша) — 3:0 (25:10, 25:12, 25:15).

«Шверин» (Германия) — «Скандиччи» (Италия) — 3:1 (16:25, 25:23, 25:23, 25:13).

Итоговое положение

1. «Скандиччи» — 4 (12).

2. «Конельяно» — 4 (11).

3. «Шверин» — 3.

4. «ЛКС Лодзь» — 1.



Группа E

«Динамо» (Москва, Россия) — «Хемик» (Полице, Польша) — 3:1 (25:20, 25:17, 22:25, 25:21).

«Бухарест» (Румыния) — «Фенербахче» (Турция) — 1:3 (11:25, 25:21, 19:25, 14:25).

Итоговое положение

1. «Фенербахче» — 5 (16).

2. «Динамо» — 5 (13).

3. «Бухарест» — 1 (4).

4. «Хемик» — 1 (3).



В плей-офф вышли победители групп — «Вакифбанк», «Экзачибаши», «Новара», «Скандиччи» и «Фенербахче», а также три лучшие команды среди занявших вторые места — московское «Динамо», «Штутгарт» и «Конельяно».

Жеребьёвка четвертьфинальных матчей состоится 1 марта.