Микискова: моментами казанское «Динамо» отлично атаковало, но этого было мало

Волейболистка казанского «Динамо» Соня Микискова прокомментировала поражение в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Экзачибаши» со счётом 0:3 (21:25, 18:25, 17:25).



«Сегодня у нас возникли проблемы с приёмом. Наши соперницы очень мощно действовали на блоке. Бывали моменты, когда мы проделывали отличную работу в атаке, но этого оказывалось недостаточно», — приводит слова Микисковой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Стамбульская команда заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал. Подопечные Ришата Гилязутдинова стали вторыми, но пробиться в плей-офф не смогли.

Жеребьёвка состоится 1 марта. Действующим победителем Лиги чемпионов является турецкий «Вакифбанк».