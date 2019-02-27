М. Карполь: здорово, что «Уралочка» вернулась в игру, уступая 0:2 по сетам

Старший тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Михаил Карполь прокомментировал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с финской «Хямеэнлинной» со счётом 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:5).

«Это был трудный матч для нас, но очень интересный для зрителей в Хямеэнлинне. Уступая 0:2 по сетам, мы смогли вернуться в игру. Это было здорово. За месяц мы провели уже 10 матчей», — приводит слова Карполя официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Уралочка-НТМК» заняла третье место в группе B, выиграв три матча из шести. Из этого квартета в четвертьфинал вышел только турецкий «Экзачибаши».

Жеребьёвка состоится 1 марта. Действующим победителем Лиги чемпионов является турецкий «Вакифбанк».

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