Вербов: в игре с «Халкбанком» будем работать над различными тактическими схемами

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Халкбанком». Встреча состоится в столице Татарстана сегодня, 27 февраля.

«Мы уже выполнили задачу по выходу в четвертьфинал, но будем стремиться одержать ещё одну победу на своей площадке, чтобы порадовать наших болельщиков. Кроме того мы будем работать над различными тактическими схемами. В преддверии плей-офф Лиги чемпионов и российской Суперлиги нам важно иметь план «Б», — приводит слова Вербова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Подопечные Владимира Алекно выиграли все пять матчей на групповой стадии Лиги чемпионов. На счету «Халкбанка» три победы.