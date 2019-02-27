Штойервальд: играть в ЛЧ интересно, а особенно с такой командой, как «Зенит»

Волейболист немецкого «Фридрихсхафена» Маркус Штойервальд поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 27 февраля.

«Играть в Лиге чемпионов всегда интересно, а особенно с такой командой, как „Зенит“ из Санкт-Петербурга. Мы потеряли шансы на выход в плей-офф, но хотим покинуть турнир, показав отличную игру. Это придаст уверенности на концовку сезона. Надеюсь, мы получим удовольствие от игры и приобретём опыт. У нас молодая команда, и игра с „Зенитом“ будет очень полезна», — приводит слова Штойервальда официальный сайт ЕКВ.

«Зенит», занимающий первое место в группе, гарантировал себе место в четвертьфинале. Подопечные Витала Хейнена располагаются на третьей позиции.