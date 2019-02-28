Стали известны все участники плей-офф мужской Лиги чемпионов

Вчера, 27 февраля, завершился групповой этап мужской Лиги чемпионов и определись все участники плей-офф.
Лига чемпионов. Мужчины. 6-й тур
Группа A
«Зенит» (Казань, Россия) — «Халкбанк» (Анкара, Турция) — 3:0 (25:14, 25:22, 28:26).
«Кнак» (Бельгия) — «Франкфурт» (Германия) — 3:1 (25:22, 25:15, 22:25, 25:15).
Итоговое положение
1. «Зенит» — 6 побед.
2. «Халкбанк» — 3.
3. «Кнак» — 2.
4. «Франкфурт» — 1.
Группа B
«Любе Чивитанова» (Италия) — «Закса» (Польша) — 3:2 (20:25, 22:25, 34:32, 25:21, 15:12).
«Карловарско» (Чехия) — «Модена» (Италия) — 0:3 (18:25, 21:25, 19:25).
Итоговое положение
1. «Любе Чивитанова» — 6.
2. «Закса» — 3 (10 очков).
3. «Модена» — 3 (9).
4. «Карловарско» — 0.
Группа C
«Зенит» (Санкт-Петербург, Росия) — «Фридрихсхафен» (Германия) — 3:0 (25:22, 25:22, 25:22).
«Любляна» (Словения) — «Шомон» (Франция) — 1:3 (17:25, 25:23, 15:25, 16:25).
Итоговое положение
1. «Зенит» — 6.
2. «Шомон» — 4.
3. «Фридрихсхафен» — 2.
4. «Любляна» — 0
Группа D
«Скра» (Польша) — «Берлин» (Германия) — 3:0 (27:25, 25:23, 31:29).
«Гриньярд Маасейк» (Бельгия) — «Гданьск» (Польша) — 0:3 (20:25, 21:25, 21:25).
Итоговое положение
1. «Гданьск» — 5.
2. «Скра» — 3.
3. «Гриньярд Маасейк» — 2 (6).
4. «Берлин» — 2 (5).
Группа E
«Перуджа» (Италия) — «Аркас» (Турция) — 3:1 (25:21, 25:22, 25:27, 25:16).
«Тур» (Франция) — «Динамо» (Москва, Россия) — 0:3 (23:25, 17:25, 31:33).
Итоговое положение
1. «Перуджа» — 6.
2. «Динамо» — 4
3. «Тур» — 2
4. «Аркас» — 0.
В плей-офф вышли победители групп — казанский и санкт-петербургский «Зенит», «Любе Чивитанова», «Гданьск» и «Перуджа», а также три лучшие команды среди занявших вторые места — московское «Динамо», «Шомон» и «Скра». Жеребьёвка четвертьфинальных матчей состоится 1 марта.