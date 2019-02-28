Алекно: Андерсон входит в пятёрку лучших диагональных мира

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Халкбанком» со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 28:26).



«С турнирной точки зрения это игра не имела для нас значения, но игроки сыграли с хорошим настроем и желанием. Доволен тем, как добавляют центральные Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов.



Андерсон на позиции диагонального? Он играет на этой позиции в сборной США и входит если не в тройку, то в пятёрку лучших диагональных мира. Это ему знакомо. Стоит вопрос работы. Мы не так много это тренировали, чтобы сделать это системой. Для нас это будет запасным вариантом», – цитирует Алекно «Спорт Бизнес Online».

Казанский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов.